Инспектор УФСИН в Энгельсе купил наркотики, чтобы торговать ими в колонии
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Следствие считает, что инспектор купил запрещенные вещества растительного происхождения в Энгельсе, чтобы потом продать в колонии. Однако 15 января его задержали на контрольно-пропускном пункте учреждения сотрудники УФСБ. Сверток с наркотиками был изъят при личном досмотре.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее в этой же колонии задержали еще одного сотрудника, которого подозревают в получении взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU