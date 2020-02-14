Инспектор УФСИН в Энгельсе купил наркотики, чтобы торговать ими в колонии

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:40:39+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Следствие считает, что инспектор купил запрещенные вещества растительного происхождения в Энгельсе, чтобы потом продать в колонии. Однако 15 января его задержали на контрольно-пропускном пункте учреждения сотрудники УФСБ. Сверток с наркотиками был изъят при личном досмотре.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в этой же колонии задержали еще одного сотрудника, которого подозревают в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU