2020-02-13T14:33:02+03:00
Происшествия

Сотрудника колонии Энгельса заподозрили в получении взятки

Он обещал пронести телефон
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозрение пало на сотрудника учреждения УФСИН региона.

Следствие считает, что в сентябре 2019 года младший инспектор колонии получил от осужденного через посредника 14 тыс. рублей. Деньги были зачислены на расчетный счет его родственника, чтобы должностное лицо пронесло заключенному в исправительное учреждение мобильный телефон.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности УФСИН и УФСБ региона.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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