Снег и метель прошлись по всей Саратовской области: трассы расчищают 270 единиц спецтехники

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:57:36+03:00

Только в двух районах области из 38 не было осадков минувшей ночью

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Саратовскую область в ночь с 13 на 14 февраля накрыло снегом. В большинстве из 38 районов дороги заметало метелью. Только в двух Турковском и Федоровском осадков не зарегистрировано. Температура колебалась по региону от -3 градусов на юге в Александрово-Гайском районе, до -14 градусов на северо-западе в Аркадакском.

В этих условиях на областные трассы вышло 270 единиц уборочной техники. Как сообщили в региональном Минтрансе, больше всего в Марксовском районе — 14 машин, в Саратовском — 13, Вольском — 12, Калининском и Питерском — по десять штук.

В министерстве утверждают, что проезд по региональным трассам обеспечен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU