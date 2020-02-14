Снег и метель прошлись по всей Саратовской области: трассы расчищают 270 единиц спецтехники
Саратовскую область в ночь с 13 на 14 февраля накрыло снегом. В большинстве из 38 районов дороги заметало метелью. Только в двух Турковском и Федоровском осадков не зарегистрировано. Температура колебалась по региону от -3 градусов на юге в Александрово-Гайском районе, до -14 градусов на северо-западе в Аркадакском.
В этих условиях на областные трассы вышло 270 единиц уборочной техники. Как сообщили в региональном Минтрансе, больше всего в Марксовском районе — 14 машин, в Саратовском — 13, Вольском — 12, Калининском и Питерском — по десять штук.
В министерстве утверждают, что проезд по региональным трассам обеспечен полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU