2020-02-14T09:53:48+03:00
Общество

Панков об уборке снега в Саратове: За счет горожан, может, хотят выехать?

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- Зачем мэр Саратова Исаев загасил свечу? — задался вопросом депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов». Раньше, по словам мэра, чтобы в городе не было снега, он ставил свечу в храме. Вчера в городе повалил снег.

- На встрече с городским активом Володин напомнил мэру, что у него теперь есть все для уборки снега. А снега нет.

Мэр подтвердил, что денег и техники достаточно. Спикер не один год обеспечивал город. А чтобы снега не было, мэр открыл свой секрет. Во всех храмах свечи ставит. И радостно присел под радостные аплодисменты жителей.

Так это со свечами, или это была его шутка, не знаю. Но прилетел вчера в Саратов поздно. Пуржило. Не то, чтобы заносы. Четко видно, что снег убирают. Правда, чем ближе к центру, тем больше спецтехники. Заметно, что ребята учились, готовились профессионально. На въездах в город запретили проезд большегрузов.

Конечно, уже хочется, чтобы не только основные магистрали чистили, но и в дворы уходили.

Видна была работа и по очистке тротуаров. Замечу, и там работала спецтехника. Проехал ночью в Заводской. «Чернышку» тоже скоблили. Не знаю, больше света было от фонарей или от работы очистительной техники. Здесь можно заметить и другое. Зачем город очищал областные магистрали? Их должен чистить областной дорожный министр Чуриков. А мэру лучше на городских улочках и дворах сосредоточиться. Хотя за счет горожан, может, хотят выехать?

А вот вопрос, зачем мэр погасил свечу, остался в дымке полумрака, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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