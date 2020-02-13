Установлено ограждение у незаконного перехода у торгового центра в Саратове
Однако пешеходы все равно продолжают перебегать дорогу
Фото соцсетей
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Жители Саратова разошлись во мнениях относительно перехода в районе остановки «Торговый центр» на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщили очевидцы, теперь там установлено ограждение, которое должно помешать пешеходам перебегать дорогу в неположенном месте. Однако горожане игнорируют запрет.
При этом в нескольких метрах есть подземный переход.
Фото соцсетей
Но мнения разделились: одни уверены, что пользоваться им достаточно удобно, несмотря на некоторое отдаление. Другие считают, что идти до перехода, а потом обратно, особенно с сумками, слишком неудобно.
ИСТОЧНИК KP.RU