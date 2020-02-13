2020-02-13T22:22:32+03:00
Экономика

В Балаково будут строить новый сталеплавильный цех и завод по переработке отходов

Об этом губернатор Радаев заявил на встрече с активом района
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Валерий Радаев в Балаково. Фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев в Балаково. Фото пресс-службы губернатора
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На встрече с активом в Балаково 13 февраля губернатор Саратовской области Радаев озвучил планы о строительстве нескольких новых промышленных производств в этом районе.

В их числе новый сталеплавильный цех, а также автокомбинат. Они будут созданы на базе Балаковского металлургического завода (бывший сортовой завод Северстали).

Начало строительства запланированы на 2020 год. Суммарный объем инвестиций – порядка 40 млрд. рублей, обещано 6 тысяч новых рабочих мест.

Кроме этого, по словам Валерия Радаева, в Балаковском районе в сентябре 2020 года намечено открытие завода по переработке отходов от производства удобрений – обезвоженного фосфогипса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Балаково будут строить новый сталеплавильный цех и завод по переработке отходов
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