2020-02-13T16:44:55+03:00
Общество

Самый ходовой бензин в Саратове дороже, чем в среднем по ПФО

Дизельное топливо в областном центре стоит меньше, чем в среднем по округу
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По данным Росстата в Саратовской области средняя цена на самые популярные сорта бензина выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.

Согласно данным статистики, средняя цена на литр бензина марки АИ-92 в Саратове к 10 февраля составляла 42,63 рубля. АИ-95 стоил 45,94 рубля за литр, АИ-98 – 51,64 рубля.

При этом средние цены по ПФО таковы: АИ-92 – 42,26 рубля, АИ-95 – 45,30 рубля, АИ-98 – 51,44.

Дизельное топливо в Саратове в среднем стоит к 10 февраля 46,68 рубля. Это почти на рубль дешевле, чем в среднем по ПФО – 47,44 рубля за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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