В Саратове МБУ «Дорстрой» обещает возобновить отлов собак
Пока что у организации нет денег
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Сегодня, 13 февраля, администрация Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о стае собак на Огородной улице, что пугает жителей Заводского района.
- Сейчас МБУ «Дорстрой» не может отлавливать безнадзорных собак из-за отсутствия в нормативе финансовых затрат расходов на стерилизацию безнадзорных животных, отсутствием утвержденных требований к организации деятельности приютов в Саратовской области, — уточнили в администрации.
Сообщается, что эта процедура возобновится после урегулирования этих вопросов на законодательном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU