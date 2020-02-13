В Саратове МБУ «Дорстрой» обещает возобновить отлов собак

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:17:09+03:00

Пока что у организации нет денег

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Сегодня, 13 февраля, администрация Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о стае собак на Огородной улице, что пугает жителей Заводского района.

- Сейчас МБУ «Дорстрой» не может отлавливать безнадзорных собак из-за отсутствия в нормативе финансовых затрат расходов на стерилизацию безнадзорных животных, отсутствием утвержденных требований к организации деятельности приютов в Саратовской области, — уточнили в администрации.

Сообщается, что эта процедура возобновится после урегулирования этих вопросов на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU