2020-02-13T14:31:25+03:00
Общество

Радаев на заводе «Балаково-Центролит»: Полный цех дыма, даже каски посерели

Губернатор увидел, в каких условиях трудятся сотни рабочих на заводе по производству деталей для вагонов
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Валерий Радаев 13 февраля отправился в Балаковский район, где у него запланировано несколько встреч. Начал он поездку с посещения вагоностроительного завода «Балаково-Центролит», занимающегося литьем чугуна и изготовлением различных деталей из него.

- Полный цех дыма, вы их гоняйте, а то все задымят, — обратился Радаев к руководству лаборатории на предприятии, указывая на руководителя.

- Я был тут у вас в 2014 году, тогда завод только открывался, такого дыма не было. Видно, что работаете, — перевел критику в шутку губернатор.

- Куда шлак деваете? Почему его у вас так много? – поинтересовался у работников лаборатории Радаев. Те в ответ посмотрели на руководство.

- Понятно, закрытое производство, — снова отшутился губернатор.

Глава Балаковского района Александр Соловьев доложил, что предприятие произвело продукции на 10,8 млрд рублей и сегодня в пятерке крупнейших производств в Балаково.

Радаеву сообщили, что на заводе «Балаково-Центролит» трудятся 1,2 тыс. человек, зарплаты в цеху — от 60 до 100 тыс. рублей.

- Запыленность в цеху, где печь стоит, конечно, есть. Надо вытяжку и очистку воздуха наладить. Журналистом вон, которые без масок пришли, было там прям неловко. Каски у них были белые, стали серые, — снова вернулся Валерий Радаев к тяжелым условиям труда на заводе.

Он тем не менее поблагодарил инвесторов и руководство предприятия за то, что такой завод построен «с нуля», дает рабочие места, развивается и успешно работает в условиях высокой конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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