Радаев на заводе «Балаково-Центролит»: Полный цех дыма, даже каски посерели
Валерий Радаев 13 февраля отправился в Балаковский район, где у него запланировано несколько встреч. Начал он поездку с посещения вагоностроительного завода «Балаково-Центролит», занимающегося литьем чугуна и изготовлением различных деталей из него.
- Полный цех дыма, вы их гоняйте, а то все задымят, — обратился Радаев к руководству лаборатории на предприятии, указывая на руководителя.
- Я был тут у вас в 2014 году, тогда завод только открывался, такого дыма не было. Видно, что работаете, — перевел критику в шутку губернатор.
- Куда шлак деваете? Почему его у вас так много? – поинтересовался у работников лаборатории Радаев. Те в ответ посмотрели на руководство.
- Понятно, закрытое производство, — снова отшутился губернатор.
Глава Балаковского района Александр Соловьев доложил, что предприятие произвело продукции на 10,8 млрд рублей и сегодня в пятерке крупнейших производств в Балаково.
Радаеву сообщили, что на заводе «Балаково-Центролит» трудятся 1,2 тыс. человек, зарплаты в цеху — от 60 до 100 тыс. рублей.
- Запыленность в цеху, где печь стоит, конечно, есть. Надо вытяжку и очистку воздуха наладить. Журналистом вон, которые без масок пришли, было там прям неловко. Каски у них были белые, стали серые, — снова вернулся Валерий Радаев к тяжелым условиям труда на заводе.
Он тем не менее поблагодарил инвесторов и руководство предприятия за то, что такой завод построен «с нуля», дает рабочие места, развивается и успешно работает в условиях высокой конкуренции.
ИСТОЧНИК KP.RU