В гипермаркете Балакова обнаружены обвешивающие на 600 граммов весы
Жительница Балакова Саратовской области Екатерина Сорокина выложила в сеть видео, на котором запечатлела разницу в весах.
По словам автора, действие происходит в «Магните» на набережной Леонова, 53.
На записи видно, как при взвешивании креветок первые весы показывают 1,254 кг, а вторые — более 1,8 кг.
- Разница у одно и того же пакета получилась 614 граммов! — отмечает Екатерина.
Женщина подчеркивает, что это произошло из-за разного программного обеспечения на весах. Однако это не снимает вину с магазина. Покупательница заявляет, что скоро придется со своими весами ходить.
- Людей дурят, — заключила Сорокина.
В Балакове обвешивают весы.
ИСТОЧНИК KP.RU