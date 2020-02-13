2020-02-13T12:09:13+03:00
Общество

В гипермаркете Балакова обнаружены обвешивающие на 600 граммов весы

Автор видео отметила, что таким образом дурят людей [видео]
Ольга Симонова
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Жительница Балакова Саратовской области Екатерина Сорокина выложила в сеть видео, на котором запечатлела разницу в весах.

По словам автора, действие происходит в «Магните» на набережной Леонова, 53.

На записи видно, как при взвешивании креветок первые весы показывают 1,254 кг, а вторые — более 1,8 кг.

- Разница у одно и того же пакета получилась 614 граммов! — отмечает Екатерина.

Женщина подчеркивает, что это произошло из-за разного программного обеспечения на весах. Однако это не снимает вину с магазина. Покупательница заявляет, что скоро придется со своими весами ходить.

- Людей дурят, — заключила Сорокина.

В Балакове обвешивают весы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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