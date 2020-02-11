Бывший руководитель сети «Пятерочки» и «Магнита» стал начальником саратовской почты

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:05:06+03:00

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В Саратовской области назначен новый руководитель филиала «Почты России».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС региона, им стал Александр Анохин.

Ранее он работал в X5 Retail Group, возглавляя кластер сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит».

Своими первоочередными задачами после назначения Александр Анохин назвал развитие и модернизацию сети почтовых отделений и улучшение обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU