Бывший руководитель сети «Пятерочки» и «Магнита» стал начальником саратовской почты
Он намерен улучшать обслуживание клиентов
Александр Анохин
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В Саратовской области назначен новый руководитель филиала «Почты России».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС региона, им стал Александр Анохин.
Ранее он работал в X5 Retail Group, возглавляя кластер сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит».
Своими первоочередными задачами после назначения Александр Анохин назвал развитие и модернизацию сети почтовых отделений и улучшение обслуживания клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU