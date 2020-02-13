2020-02-13T11:37:26+03:00
Общество

Начал работать всероссийский портал по усыновлению

Проект запущен Минпросвещения России
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Теперь в одном месте на сайте, созданном Минпросвещения, собрана информация по усыновлению. Здесь есть анкеты детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства по регионам, региональных и федеральных операторах банка данных.

В региональном министерстве образования уточнили, что с 25 февраля те, кто уже получил заключение о возможности быть опекуном или усыновителем, смогут через портал записаться на прием в федеральный банк данных о детях-сиротах.

Кроме того, в разделе «Приемным родителям» представлены ответы на часто задаваемые вопросы, информация о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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