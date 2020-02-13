2020-02-13T11:29:12+03:00
Туризм

Саратовская область вошла в топ-35 по недорогому отдыху и лечению в санаториях

Такие данные представил сервис Санатории-России.рф
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская область вошла в Топ-35 регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях. Об этом сообщает портал «ТурСтат» на основании данных сервиса Санатории-России.рф.

Эту информацию прокомментировал директор санатория «Волжские Дали» Александр Гатвинский.

- В Саратовской области представлена широкая база услуг санаторно-курортного лечения при достаточно невысокой цене «среднего чека». Сегодня к нам регион едут не только жители России, но и туристы из зарубежных стран. Большой популярностью пользуется детский санаторный отдых, отдых семей с детьми. Для пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья созданы особые по комфорту условия.

35-е место в рейтинге с суммой 1,7 тыс. рублей достаточно хороший результат. Например, у нас в санатории аналогичная цена с учетом трехразового питания, лечения и дополнительных услуг (бассейн, пляж в летний сезон, тренажерный зал).

Конечно, в регионе необходимо развивать систему санаторно-курортного туризма. Думаю, все санатории к этому готовы c учетом огромного природного потенциала региона, транспортной доступности, включая новую воздушную гавань. Безусловно, необходимо постоянно работать над повышением профессионального уровня кадров, уровня сервиса и гостеприимства, — заметил Гатвинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проспекте Строителей в Саратове столкнулись две иномарки
В Саратове представили мистический детектив Дона Нигро «Пять жар-птиц в поместье ворона»
Преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС разработали программу обучения участников реализации национальных проектов
В Саратове МБУ «Дорстрой» обещает возобновить отлов собак
В 2020 году жениться планируют 4% саратовцев
Панков: Для регионов очень важно получить помощь в организации школьного питания
В Энгельсе организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей за продажу алкоголя подростку
Более 5,1 тыс. девятиклассников в Саратовской области прошли итоговое устное собеседование по русскому языку
Самый добрый аукцион
В Балакове конфликт между женщиной и ее знакомым закончился поножовщиной
В Саратовской области опрокинулась фура с гравием
На подарки к 14 февраля замужние тратят меньше, чем холостяки
Саратовец оплатил покупки в алкомаркете найденной банковской картой