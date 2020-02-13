Саратовская область вошла в топ-35 по недорогому отдыху и лечению в санаториях
Саратовская область вошла в Топ-35 регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях. Об этом сообщает портал «ТурСтат» на основании данных сервиса Санатории-России.рф.
Эту информацию прокомментировал директор санатория «Волжские Дали» Александр Гатвинский.
- В Саратовской области представлена широкая база услуг санаторно-курортного лечения при достаточно невысокой цене «среднего чека». Сегодня к нам регион едут не только жители России, но и туристы из зарубежных стран. Большой популярностью пользуется детский санаторный отдых, отдых семей с детьми. Для пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья созданы особые по комфорту условия.
35-е место в рейтинге с суммой 1,7 тыс. рублей достаточно хороший результат. Например, у нас в санатории аналогичная цена с учетом трехразового питания, лечения и дополнительных услуг (бассейн, пляж в летний сезон, тренажерный зал).
Конечно, в регионе необходимо развивать систему санаторно-курортного туризма. Думаю, все санатории к этому готовы c учетом огромного природного потенциала региона, транспортной доступности, включая новую воздушную гавань. Безусловно, необходимо постоянно работать над повышением профессионального уровня кадров, уровня сервиса и гостеприимства, — заметил Гатвинский.
ИСТОЧНИК KP.RU