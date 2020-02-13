Саратовский бадминтонист одержал вторую победу на чемпионате Европы в составе сборной России

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:44:35+03:00

Следующая встреча пройдет с соперниками из Польши

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Во французском Льевене продолжается чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд «2020 European Men's & Women's Team Championships».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, спортсмен Владимир Мальков одержал вторую победу в составе сборной России.

Команда обыграла соперников из Ирландии со счетом 5:0, следующая встреча пройдет с соперниками из Польши.

Напомним, ранее сборная России оставила позади австрийцев.

ИСТОЧНИК KP.RU