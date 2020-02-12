Саратовский бадминтонист в составе сборной России выиграл чемпионат Европы
Состязания прошли во Франции
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Во Франции 11 февраля начался чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд – «2020 EuropeanMen's&Women'sTeamChampionships».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовский спортсмен Владимир Мальков выступал в составе сборной России.
Команда обыграла соперников из Австрии со счетом 5:0.
ИСТОЧНИК KP.RU