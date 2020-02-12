2020-02-12T13:16:45+03:00
Общество

Саратовский бадминтонист в составе сборной России выиграл чемпионат Европы

Состязания прошли во Франции
Дарья Вострикова
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Во Франции 11 февраля начался чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд – «2020 EuropeanMen's&Women'sTeamChampionships».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовский спортсмен Владимир Мальков выступал в составе сборной России.

Команда обыграла соперников из Австрии со счетом 5:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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