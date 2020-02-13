Модель-трансгендер будет бороться за сердце главного «Холостяка» из Саратова
В седьмом сезоне передачи «Холостяк» на ТНТ главным героем программы станет саратовец Антон Криворотов — стоматолог, музыкант и борец за окружающую среду. За его сердце будут бороться 25 претенденток, среди которых — модель-трансгендер Заки Мусин.
Как сообщила уфимская «Комсомолка», ранее он был парнем из Уфы, но с детства его не покидало ощущение отличности от общества.
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Первые перемены начались во время его учебы в БГАУ, а уже во время переезда в Москву парень начал танцевать гоу-гоу в бикини на каблуках в клубе «Рай». Со временем он все больше начал походить на глянцевую модель и работать в этом направлении.
Сейчас Заки уже 27 лет, он пишет о себе в соцсети Instagram только в женском роде.
ИСТОЧНИК KP.RU