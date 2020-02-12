Глава Саратова пообещал детям новых микрорайонов Солнечного-2 места в школах

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:26:47+03:00

А к губернатору обратились за помощью для детей, больных целиакией

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Сегодня, 12 февраля, на встрече губернатора области Валерия Радаева и мэра Михаила Исаева с жителями Солнечного-2 в лицее «Солярис» прозвучал вопрос, что делать людям, которые в этом году въедут в новые квартиры. Ведь дома еще не сданы, прописаться нельзя, а следовательно, оформиться в школу.

Глава города ответил, что люди, которые станут жить в этих микрорайонах, без мест в учебных заведениях не останутся. Даже те, кто заселится после сроков подачи заявления, по словам Исаева, будут устроены в школы.

Напомним, на встрече в «Солярисе» было также отмечено, что без места в детсадах остаются порядка 1,5 тыс. детей.

Во время мероприятия в лицее прозвучало сравнение Солнечного-2 и микрорайона «Спутник» в Пензе.

Выступившие на встрече горожане отметили, что в регионе более 100 больных целиакией детей. Из-за заболевания они не могут нормально питаться, а продукты для них в несколько раз дороже обычных. Губернатора области попросили помочь материально семьям с такими детьми.

Валерий Радаев пообещал оказать содействие.

ИСТОЧНИК KP.RU