2020-02-12T18:01:53+03:00
Общество

В Солнечном-2 не хватает места в детсадах 1,5 тыс. детей

При этом микрорайон активно застраивается
Алина Маликова
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Жители микрорайона Солнечный-2 в Саратове на встрече с губернатором Валерием Радаевым и главой города Михаилом Исаевым пожаловались на нехватку мест в детских садах.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на встрече, которая проходит в лицее «Солярис», было отмечено, что без места остаются порядка 1,5 тыс. детей.

При этом до конца 2020 года планируется сдать еще шесть многоэтажек. И новым жильцам также некуда будет вести детей.

Михаил Исаев уже дал поручение замглавы администрации по градостроительстве и архитектуре Антону Корнееву внести перепланировки для строительства новых детских садов. Также жители обратили внимание на то, чтобы вместе со проектами школьных и дошкольных учреждений сразу делалось освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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