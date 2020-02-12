2020-02-12T13:30:37+03:00
Общество

Для применения фосфогипса на дорогах Балаково, его вывели из класса опасных отходов

Власти Балаково готовы предоставить дороги района для эксперимента
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Власти Балаково готовы подключить к энергоресурсам новое производство дорожного фосфогипса, а также предоставить участок дороги для испытаний . Об этом представители районных властей заявили на совещании в правительстве области где под эгидой минэкономразвития обсуждали совместный проект ООО НПП «ЮНИГИПС» с СГУ им. Н.Г. Чернышевского «Организация производства по переработке вторичного сырья фосфогипса».

Строительство производства на две экспериментальные линии планируется в Балаковском районе, сроки начала пока не обозначены. На втором этапе в течение двух лет количество линий планируется увеличить до десяти, с выходом на годовую мощность в 600 тысяч тонн обезвоженного дорожного фосфогипса.

- Он может применяться в качестве основы конструкции дорожной одежды при строительстве дорог 1-5 категории. Это до 25% выгоднее традиционных способов строительства дорожных оснований и дает увеличение прочностных показателей основания до 5 раз, экспериментально подтвержденный на реальных объектах гарантийный срок эксплуатации не менее 12 лет. Кроме того, по результатам комплексного исследования российскими и зарубежными экспертными сообществами продукт относится к экологически-безопасным и переведен в реестр дорожно-строительных материалов, - заметили в министерстве экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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