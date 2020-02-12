2020-02-12T13:16:33+03:00
Общество

Панков: В Саратове по-прежнему заставляют застройщиков отдавать правительственным структурам квартиры

Изымание квартир идет вместо строительства соцобъектов
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Депутат Госдумы Николай Панков высказался в своем телеграм-канале "Пара слов" о том, что в Саратовской области продолжается практика изымания квартир у застройщиков вместо обязания их строить соцобъекты.

- Даже не понятно, делают ли выводы те, кто распределяет от имени государства жилье: ГЖС и прочие структуры. Идет проверка. А все равно, говорят, заставляют отдавать строительные организации 5% жилья как компенсацию. Хотя застройщики должны возводить социальные объекты, которых остро не хватает.

Да, если строить жилье для дольщиков, то и подход должен быть общий к строителям. А получается, что одним дают компенсационные участки, а у других наоборот изымают 5% квартир. Не знаю, кто в этом виноват или нет. Знаю точно - подход ко всем должен быть одинаковый. Тогда и вопросов не будет. И согласование проектов будет проходить конструктивней, и строительство, и строители на ноги встанут, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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