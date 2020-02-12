Стало известно, где нашли пропавшую Ангелину Сапёлкину
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД, 13-летняя Ангелина Сапёлкина вместе со своим 16-летним знакомым уехали автостопом в Базарный Карабулак.
Розыски девушки начались 10 февраля, когда в полицию обратился отец несовершеннолетней Ангелины. Он рассказал, что дочь ушла из дома №13 по Санаторному проезду и исчезла. После розыска с участием волонтеров «Лиза Алерт» в близлежащих районах, опроса одноклассников и знакомых полиция установила, что в тот же день в одном из ТЦ Саратова Ангелина встретилась со своим 16-летним другом.
- Родственникам подросток в ходе телефонной беседы пообещал проводить свою знакомую Сапелкину домой, однако сразу после этого несовершеннолетние перестали выходить на связь, - уточнили в УМВД по Саратову.
Только вечером 11 февраля родственникам парня, проживающим в в Саратове, позвонила его тетя из Базарного Карабулака, и сообщила, что племянник со своей знакомой приехал к ней.
Как пояснили несовершеннолетние полицейским, до поселка из Саратова они добрались на попутном автотранспорте.
Теперь вопросами воспитания этих подростков займется комиссия по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU