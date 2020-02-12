Названы самые эффективные саратовские СМИ и пресс-службы правительства

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:52:52+03:00

Саратовские журналисты в ожидании выезда от правительства области Фото: Александр Уриевский

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Министерство информации и печати накануне коллегии, которая состоится сегодня, 12 февраля, провело опрос среди редакций СМИ Саратовской области и пресс-секретарей министерств и ведомств правительства региона. Всего в выборке оказалось 39 редакций и 24 чиновника — пресс-секретаря.

«КП-Саратов» ознакомилась с итогами опроса.

Журналисты готовы к неожиданностямФото: Александр Уриевский

В топ-10 самых эффективных пресс-служб, по мнению СМИ, вошли службы министерства транспорта и дорожного строительства (9,3 балла), Минобразования (8,1) и Мининформа (7,7). На четвертом месте с небольшим отставанием Госжилинспекция (7,6), на пятом — комитет по туризму (7,1).

Вторую пятерку возглавляет пресс-служба Минсельхоза (6,9), седьмое место у министерства молодежной политики и спорта (6,6). На восьмом и девятом месте пресс-секретари двух управлений — ветеринарии (6,3) и по охране объектов культурного наследия (5,9). Замыкают десятку поделившие это место с одинаковым баллом (5,8) министерства социального развития и промышленности и энергетики.

При этом по оперативности работы пресс-служб журналисты распределили места в топ-5 следующим образом:

- Министерство образования;

- Министерство строительства и ЖКХ;

- Министерство промышленности и энергетики;

- Управление по делам ЗАГС;

- Управление по охране объектов культурного значения.

Представители СМИ также оценили полезность предоставляемой пресс-службами информации так: 45,7% — полезно, 54,3% — «в корзину».

Пресс-служба губернатора в опросе не была представлена.

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Мининформ также провел опрос среди пресс-секретарей с предложением оценить эффективность взаимодействия с различными СМИ.

Согласно оценке министерств, наиболее эффективно взаимодействие у них складывается с ИА «Регион 64» и газетой «Регион 64», учредителем которых является областное министерство информации (9,5 балла из 10 максимальных).

На втором месте ГТРК «Саратов» (8,9), на третьем — ИА «Саратовбизнесконсалтинг» (8,3), на четвертом — интернет-газета «Четвертая власть» (8,1), замыкает пятерку ИА «Общественное мнение» (7,9).

Шестое место — 7,8 балла — делят между собой ИА «Свободные» и ИА «Версия-Саратов».

На седьмом месте газета «Комсомольская правда в Саратове» (7,7), на восьмом — сайт и ТК «Саратов 24» (7,5).

Замыкает рейтинг эффективности ИА «Взгляд-инфо» (7,3) и газета «Аргументы и факты в Саратове» (7,1).

Отдельный топ-5 пресс-секретари составили по конструктивности взаимодействия со СМИ. На первом месте здесь предсказуемо ИА «Регион 64» и газетой «Регион 64», на втором — ГТРК «Саратов», на третьем — газета «Комсомольская правда в Саратове», на четвертом ИА «Саратовбизнесконсалтинг», на пятом — ИА «Версия-Саратов».

Итоги опроса предоставлены «КП-Саратов» министерством информации и печати.

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ИСТОЧНИК KP.RU