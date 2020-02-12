В Саратовской области разрешили массовый отстрел лис

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:59:40+03:00

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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области выпустил приказ об отстреле лис.

Охота на них разрешена в 29 охотничьих угодьях региона. При этом истреблять животных разрешено из огнестрельного оружия как пешим порядком, так и с использованием транспортных средств и летательных аппаратов.

Планируется отстрелить 427 животных вне зависимости от возраста и пола. Это объясняется необходимостью регулирования охотничьих ресурсов — размножившиеся хищники угрожают распространением болезней и ущербом объектам животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU