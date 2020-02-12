2020-02-12T07:59:08+03:00
Общество

Мэрия постановила снести гаражи возле Кумысной поляны

Пять боксов должны быть ликвидированы до конца марта
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Саратова в лице комитета по управлению имуществом распорядилась снести пять гаражей с металлическими воротами на улице Салютная в Ленинском районе Саратова.

Документ о сносе датирован 31 января. Гаражи должны быть разобраны или снесены в течение двух месяцев с этой даты. Это могут сделать сами владельцы незаконных построек или после окончания срока их ликвидируют привлеченные мэрией организации.

Напомним, улица Салютная расположена вдоль границы природного парка Кумысная поляна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове открылась выставка «Ветра времен»
В Балашове вор подобрал ключи к чужой квартире ради кражи 10 тыс. рублей
Саратовская прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лечебное питание
В Энгельсе рецидивист ночью пытался обокрасть гараж знакомого
В Саратове встали трамваи и троллейбусы
В Заводском районе Саратова начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья
Саратовец пожаловался на полуторачасовое ожидание на «Почте России»
В Ртищеве мотоцикл сгорел после столкновения с УАЗом
Из Саратовской области не выпустили 83,5 тонны зараженного подсолнечника
В Саратове женщина на Hyundai Creta сбила пенсионера
В Саратове молодой рецидивист украл золото на 70 тыс. рублей
В Саратове прекращены поиски пропавшей 13-летней девочки
В Саратовской области разрешили массовый отстрел лис
Мэрия постановила снести гаражи возле Кумысной поляны
Квартет пьяных мужчин до смерти забил постороннего парня в Юрише
В Саратове мужчина случайно убил человека во время прогулки с собакой
Днем 12 февраля в Саратовской области похолодает до -7 градусов
В Саратове выступила японская пианистка Саяка Накая
На дороги Саратовской области в 2020 году потратят 28 млрд рублей
У Губернского рынка столкнулись автобус №11 и кроссовер