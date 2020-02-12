Мэрия постановила снести гаражи возле Кумысной поляны

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:59:08+03:00

Пять боксов должны быть ликвидированы до конца марта

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Администрация Саратова в лице комитета по управлению имуществом распорядилась снести пять гаражей с металлическими воротами на улице Салютная в Ленинском районе Саратова.

Документ о сносе датирован 31 января. Гаражи должны быть разобраны или снесены в течение двух месяцев с этой даты. Это могут сделать сами владельцы незаконных построек или после окончания срока их ликвидируют привлеченные мэрией организации.

Напомним, улица Салютная расположена вдоль границы природного парка Кумысная поляна.

ИСТОЧНИК KP.RU