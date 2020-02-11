2020-02-11T17:07:14+03:00
Общество

Валерий Радаев потребовал соблюдать график строительства Дворца водных видов спорта

Объявлен очередной аукцион [видео]
Екатерина Семенова
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Строительство Дворца водных видов спорта в Саратове идет по графику.

- На объекте работает до 100 человек. В настоящее время производится кирпичная кладка, ведется бетонирование колонн, монтаж плит перекрытия и др. До конца месяца планируется обустроить мембранную кровлю, с марта приступить к фасадным работам. В целом общестроительные работы намечено завершить до 1 августа, — рассказала Анна Сеноженская, руководитель подрядной организации на совещании при губернаторе Валерии Радаеве.

Вновь объявлен аукцион на строительно-монтажные работы и поставку оборудования. Согласно условиям, необходимо обустроить системы водопровода, вентиляции, теплоснабжения, электроосвещения и другие. Напомним, ранее объявленные торги были отменены.

Площадь будущего дворца составляет 6,5 тыс. кв. метров. В нем планируется организовать взрослый и детский бассейны, вышки для прыжков в воду. Дворец запланирован к вводу в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

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- Нужно обеспечить необходимые темпы работ и следовать намеченному графику. Важно, чтобы спортивная общественность активнее участвовала в мероприятиях по контролю за ходом строительства, — отметил Валерий Радаев.

Валерий Радаев провел совещание по строительству Дворца водных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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