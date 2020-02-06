2020-02-06T08:58:38+03:00
Общество

Вновь отменен аукцион на строительство Дворца водных видов спорта в Саратове

Причины не называются
Екатерина Семенова
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В Саратове снова отменен аукцион на возведение Дворца водных видов спорта.

Как сообщается на портале госзакупок, организатор торгов — ГКУ СО «Управление капитального строительства» — отказался от их проведения. Однако причины не называются.

Ранее аукцион уже отменяли 29 января. Назначив новый, его также сняли через два дня.

Напомним, Дворец водных видов спорта начали строить в 2014 году. Объект неоднократно приостанавливали из-за нехватки финансирования, с того времени оборудование устарело. Несмотря на выделение дополнительных средств, более 650 млн рублей, работы так и не были завершены. Ситуацию с затягиванием строительства критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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