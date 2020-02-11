В Саратов приедет эвакуированный из очага коронавируса человек
Он прошел карантин в центре «Градостроитель» Тюменской области
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В Саратов приедет эвакуированный из очага коронавирусной инфекции в Китае гражданин.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, сейчас он находится в центре «Градостроитель» на карантине.
В центре проживают граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань. По предварительным данным, после окончания карантина они намерены разъехаться в 44 города России, в том числе Саратов.
Напомним, в Саратове проверили пятого человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился.
ИСТОЧНИК KP.RU