В Саратов приедет эвакуированный из очага коронавируса человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:56:11+03:00

Он прошел карантин в центре «Градостроитель» Тюменской области

Изменить размер текста: A A

В Саратов приедет эвакуированный из очага коронавирусной инфекции в Китае гражданин.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, сейчас он находится в центре «Градостроитель» на карантине.

В центре проживают граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань. По предварительным данным, после окончания карантина они намерены разъехаться в 44 города России, в том числе Саратов.

Напомним, в Саратове проверили пятого человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU