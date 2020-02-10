Пятый человек вернулся из Китая в Саратовскую область с подозрением на коронавирус
Обследовали пятого человека с симптомами коронавирусной инфекции, вернувшегося из Китая в Саратовскую область.
- Результаты обследования оказались отрицательными, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что Комплексный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции продолжает действовать.
Например, в аэропорту «Гагарин» усилили санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, а сотрудники, работающие с пассажирами, ходят в масках.
Отметим, что прямого воздушного сообщения области и Китая нет. Тех же, кто обратился в медучреждения с признаками вирусной инфекции и рассказал, что недавно вернулся из КНР, изолируют и обследуют.
В Роспотребнадзоре сообщили свой номер для звонков по вопросам профилактики: 8-800-555-49-43
Напомним, в конце января в Саратовской области было трое людей с подозрением на коронавирус. У одного из них оказался грипп группы B, а у двух других — ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU