Пятый человек вернулся из Китая в Саратовскую область с подозрением на коронавирус

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:04:45+03:00

Всех, кто оказался в подобной ему ситуации, изолируют

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Обследовали пятого человека с симптомами коронавирусной инфекции, вернувшегося из Китая в Саратовскую область.

- Результаты обследования оказались отрицательными, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что Комплексный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции продолжает действовать.

Например, в аэропорту «Гагарин» усилили санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, а сотрудники, работающие с пассажирами, ходят в масках.

Отметим, что прямого воздушного сообщения области и Китая нет. Тех же, кто обратился в медучреждения с признаками вирусной инфекции и рассказал, что недавно вернулся из КНР, изолируют и обследуют.

В Роспотребнадзоре сообщили свой номер для звонков по вопросам профилактики: 8-800-555-49-43

Напомним, в конце января в Саратовской области было трое людей с подозрением на коронавирус. У одного из них оказался грипп группы B, а у двух других — ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU