2020-02-11T09:43:20+03:00
Общество

Саратовцы опасаются мошенников на съемках сериала «Жуки»

За участие в массовке обещают заплатить 50 тыс. рублей, но просят купить бейджики
Екатерина Семенова
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Жители Саратова считают, что их снова пытаются обмануть мошенники.

В соцсетях обсуждают предложение о съемках в массовке второго сезона сериала «Жуки».

- Дорогие горожане, у нас новый вид мошенничества. В связи со съемками второго сезона сериала «Жуки» активизировались мошенники, которые зазывают на кастинг, точнее даже не кастинг, а просьбой прислать фотки на email. Всех берут, но необходимо заказать бейджик за энную сумму, кому пишут 160 рублей, кому 219, не ведитесь, зайдите в «Яндекс» или «Гугл» и проверьте сначала, — написал анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн».

Ранее в соцсетях было опубликовано предложение принять участие в массовке. Автор сообщения рассказал, что информацию о себе и фото следует высылать на адрес saratov.mass@gmail.com. При этом день съемок оплачивался в сумме 3,5 тыс. рублей, а всего за две недели можно было заработать более 50 тыс. рублей.

Корреспондент «КП-Саратов» отправил свои данные по указанному адресу и получил ответ, что он вполне устраивает организаторов кастинга. Однако ему действительно предложили оплатить 169 рублей за бейдж якобы в качестве гарантии, что участник массовки не подведет и в нужный день появится на съемках.

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Также был прислан образец бейджа.

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Редакция «КП-Саратов» обращалась к телеканалу «ТНТ», который снимает сериал «Жуки», однако письма остались без ответов.

Напомним, что действие первого сезона сериала «Жуки» действительно происходит в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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