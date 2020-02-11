2020-02-11T09:38:19+03:00
Общество

Саратовской области в 2020 году нужно более 4 млрд рублей, чтобы выполнить указания Путина

Социальные меры, указанные в послании президента, требуют больших расходов
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Саратовской области понадобится дополнительно 4 млрд рублей, чтобы выполнить указания из послания ПутинаСаратовской области понадобится дополнительно 4 млрд рублей, чтобы выполнить указания из послания Путина
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Чтобы выполнить обозначенные в послании президента Путина пакет социальных мер на территории Саратовской области, региону понадобится более 4 млрд рублей. Об этом на совещании у губернатора Валерия Радаева заявил 11 февраля первый зампред правительства региона Вадим Ойкин.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, на доплату для классных руководителей с 1 сентября 2020 года нужно направить 378,6 млн рублей.

С 1 сентября 2020 года планируется обеспечить горячим питанием 105,2 тыс. учеников начальной школы.

До конца 2021 года 959 школ должны быть подключены к высокоскоростному интернету.

С 2020 года при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в размере 466 тыс. рублей. При рождении второго ребенка будет добавлено еще 150 тыс. рублей. Согласно прогнозу, в Саратовской области в 2020 году федеральный маткапитал в связи с рождением первенца получат около 7 тыс. семей, при рождении второго ребенка — около 7,5 тыс. семей.

Выплаты на детей от трех до семи лет получат малообеспеченные семьи, в которых воспитываются 96,1 тыс. детей. Исходя из величины прожиточного минимума, размер пособия на одного ребенка составит около 4,8 тыс. рублей.

В этом году в рамках повышения доступности первичной медико-санитарной помощи по нацпроекту Президента РФ в 15 районах области будет установлено 24 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2020 году в регионе планируется провести ремонт четырех детских школ искусств, на что нужно направить 46,4 млн рублей. На приобретение новых музыкальных инструментов требуется 18,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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