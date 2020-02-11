Найдена неоднократно пропадавшая девушка в Саратове

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:04:49+03:00

На этот раз Ксению Мазееву искали меньше двух недель

Изменить размер текста: A A

Пропавшая без вести в Саратове Ксения Мазеева найдена живой.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», репосты в соцсетях больше не требуются.

Напомним, девушка пропала 31 января. Примечательно, что 16-летняя Ксения Мазеева пропадает не в первый раз. Ее объявляли в розыск 26 сентября 2018 года, и в тот раз нашли лишь спустя месяц — 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU