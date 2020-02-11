Найдена неоднократно пропадавшая девушка в Саратове
На этот раз Ксению Мазееву искали меньше двух недель
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Пропавшая без вести в Саратове Ксения Мазеева найдена живой.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», репосты в соцсетях больше не требуются.
Напомним, девушка пропала 31 января. Примечательно, что 16-летняя Ксения Мазеева пропадает не в первый раз. Ее объявляли в розыск 26 сентября 2018 года, и в тот раз нашли лишь спустя месяц — 23 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU