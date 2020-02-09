В Саратове пропала 16-летняя Ксения Мазеева

9 Февр. 2020 2020-02-09T21:50:20+03:00

О девушке ничего не известно с 31 января

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В Саратове разыскивается 16-летняя девушка Мазеева Ксения Александровна.

По данным поисковиков отряда «Лиза Алерт Саратов» Ксения пропала уже 9 дней назад – о ее местонахождении ничего не известно с 31 января.

Пропавшая девушка ростом 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза каре-зеленые.

В последний раз, когда ее видели, она была одета в белый пуховик с капюшоном с меховой опушкой, голубые джинсы, черные кроссовки на высокой подошве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении Мазеевой, просят позвонить на номер 8 800 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU