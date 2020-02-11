В селе Большая Чечуйка просьба закурить стоила 52-летнему мужчине жизни
В Базарном Карабулаке Саратовской области арестован 42-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Следствие полагает, что вечером 7 февраля он вместе с 52-летним мужчиной находился в квартире дома села Большая Чечуйка. Тот попросил у приятеля закурить и нарвался на грубый ответ. Во время начавшейся после этого драки младший несколько раз ударил старшего по голове.
Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице — у него оказались переломаны кости лица и поврежден мозг.
Подозреваемый задержан, оказалось, что ранее он уже был судим.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU