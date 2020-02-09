В Базарном Карабулаке мужчине проломили голову

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:06:44+03:00

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Утром 8 февраля в больнице Базарного Карабулака Саратовской области скончался 52-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его госпитализировали незадолго до этого с тяжелыми травмами головы. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей лицевого скелета и ушиб мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего.

По подозрению задержан 42-летний ранее судимый житель района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU