Саратовская область замыкает десятку регионов России с самой низкой рождаемостью

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:05:37+03:00

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Опубликованные Росстатом данные свидетельствуют, что в Саратовской области коэффициент рождаемости в 2019 году составил 8,3 родившихся на 1000 жителей. Это десятое место в антирейтинге по России. Анти-лидер по рождаемости – Ленинградская область – 7,3 младенца на тысячу населения. На втором месте Республика Мордовия (7,5) на третьем с результатом 7,6 три региона Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Из регионов ПФО в первой десятке по низкой рождаемости также Пензенская область – 7,9 новорожденных на тысячу населения.

Высокая рождаемость, как и в 2018 году в Чечне (19,2), республике Тыва (18,9) и Ингушетии (15,9)

Всего в 2019 году в России, по предварительным данным Росстата, родилось почти на 120 тысяч детей меньше, чем в 2018 году.

Напомним. ранее Росстат сообщал, что Саратовская область лидирует в стране по убыли населения - за год регион лишился 19 тысяч жителей, при этом естественная убыль – разница между родившимися и умершими составила более 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU