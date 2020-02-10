2020-02-10T15:53:51+03:00
Наука

Студенты области будут соревноваться в разработке компьютерных игр и управлении локомотивом

Пройдет V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
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В Саратовской области 25 февраля состоится торжественное открытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Дни соревнований продлятся в области до 28 февраля.

Министр образования области Ирина Седова рассказала подробности проведения чемпионата этого года:

- Соревнования пройдут на 14 площадках Саратова, Балакова и Энгельса. В этом году участниками чемпионата станут более 400 молодых профессионалов региона — это школьники и студенты среднего звена. Задания, которые они будут выполнять, составлены в соответствии с требованиями международных стандартов, а оценивать работу будут более 450 экспертов по стандартам WorldSkills Russia, — поделилась планами Ирина Седова.

На протяжении нескольких дней будущие мастера своего дела пройдут серьезные испытания.

- В этом году региональный чемпионат охватит еще больше компетенций — 33, в прошлом году их было 26, а в 2018 году — 20. Теперь участники опробуют силы в новых компетенциях: разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработка мобильных приложений, полиграфические технологии, управление локомотивом, программные решения для бизнеса, физическая культура и фитнес, IT-решения для бизнеса, — рассказала Ирина Седова.

По словам министра, победители регионального чемпионата примут участие в полуфинале WorldSkills Russia, который запланирован в апреле.

Напомним, движение WorldSkills Russia реализуется в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева. В прошлом году студентка первого курса Саратовского архитектурно-строительного колледжа Александра Михайлова заняла первое место и получила золотую медаль в возрастной категории 14+ по компетенции «Печатные технологии в прессе» VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), финал которого проходил в Республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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