В Саратове поймали мужчину с наркотиками, завернутыми в кассовый чек
Задержание произошло в гаражном кооперативе на улице Мира
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Вчера днем в Ленинском районе Саратова на улице Мира наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, на которого был сигнал о распространении наркотиков.
Поймали его на территории гаражно-строительного кооператива. В присутствии понятых у 45-летнего мужчины сотрудники следственно-оперативной группы изъяли наркотическое вещество, завернутое в кассовый чек.
Уже возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU