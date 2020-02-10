В Саратове поймали мужчину с наркотиками, завернутыми в кассовый чек

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:39:44+03:00

Задержание произошло в гаражном кооперативе на улице Мира

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Вчера днем в Ленинском районе Саратова на улице Мира наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, на которого был сигнал о распространении наркотиков.

Поймали его на территории гаражно-строительного кооператива. В присутствии понятых у 45-летнего мужчины сотрудники следственно-оперативной группы изъяли наркотическое вещество, завернутое в кассовый чек.

Уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU