Саратовских охотников учили правильно свистеть
Комитет охотничьего хозяйства Саратовской области совместно с клубом охотников «Сархантер» 8 февраля организовали мастер-класс по использованию духовых манков на птиц для охоты.
Как рассказали в комитете охотхозяйства и рыболовства корреспонденту «КП-Саратов», мероприятие вызвало настоящих ажиотаж среди охотников. Важнейшим навыком на такой охоте является способность приманивать дичь с помощью духовых манков инструментах, имитирующим звуки голосов птиц. Правильное использование манка — вершина охотничьего мастерства. Более 100 любителей пострелять пернатую дичь собрались на уникальный мастер-класс, в том числе жители не только Саратовской области.
Эксперты в области утиной и гусиной охоты Григорий Косульников и Татьяна Баулина в течение шести часов делились опытом и хитростями работы с манками.
На мастер-классе была изложена подробная теория, которая поможет охотнику определиться с выбором манка, и научит издавать «правильные» звуки. Вторая часть мероприятия была посвящена практическим занятиям. Эксперты уделили время каждому охотнику, указали на ошибки и обучили различным «тонкостям».
Мастер-класс по охотничьим манкам на птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU