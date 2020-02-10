Саратовских охотников учили правильно свистеть

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:09:02+03:00

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Комитет охотничьего хозяйства Саратовской области совместно с клубом охотников «Сархантер» 8 февраля организовали мастер-класс по использованию духовых манков на птиц для охоты.

Как рассказали в комитете охотхозяйства и рыболовства корреспонденту «КП-Саратов», мероприятие вызвало настоящих ажиотаж среди охотников. Важнейшим навыком на такой охоте является способность приманивать дичь с помощью духовых манков инструментах, имитирующим звуки голосов птиц. Правильное использование манка — вершина охотничьего мастерства. Более 100 любителей пострелять пернатую дичь собрались на уникальный мастер-класс, в том числе жители не только Саратовской области.

Эксперты в области утиной и гусиной охоты Григорий Косульников и Татьяна Баулина в течение шести часов делились опытом и хитростями работы с манками.

На мастер-классе была изложена подробная теория, которая поможет охотнику определиться с выбором манка, и научит издавать «правильные» звуки. Вторая часть мероприятия была посвящена практическим занятиям. Эксперты уделили время каждому охотнику, указали на ошибки и обучили различным «тонкостям».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/759847" frameborder="0"></iframe> Мастер-класс по охотничьим манкам на птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU