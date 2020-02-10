В Балакове кондуктор обвинениями довел ветерана труда до инфаркта
В паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Екатерина Юрина рассказала о вопиющем случае, который произошел 30 января в маршрутке №10А с номером А 496 СТ на остановке «Строительная-Горгаз».
- В транспорте ехала моя мама, она предъявила удостоверение ветерана труда, хотела оплатить поездку проездным билетом. Кондуктор забрала у нее документы, обвинила в мошенничестве, сфотографировала ее на телефон. Моя мама позвонила отцу, попросила вызвать полицию. После этого работник транспорта вернул удостоверение, а проездные — нет. Ее хотели высадить, — делится местная жительница.
Пострадавшая написала заявление в полицию, а по приезде домой ей стало плохо с сердцем. «Скорая помощь» отвезла пенсионерку в городскую клиническую больницу, где впоследствии был поставлен диагноз «Инфаркт».
Так, по данным на 7 февраля, женщине проводят интенсивную терапию, она нуждается в операции на сердце.
Горожанка призывает очевидцев откликнуться на публикацию.
В комментариях под записью балаковцы сошлись во мнении, что за такие инциденты нужно отвечать в суде, рассказали, как кондукторы выгоняют из транспорта детей и стариков.
Кирилл Догваль предложил ставить валидаторы, чтобы избежать таких ситуаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU