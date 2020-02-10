В Балакове кондуктор обвинениями довел ветерана труда до инфаркта

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:03:44+03:00

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В паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Екатерина Юрина рассказала о вопиющем случае, который произошел 30 января в маршрутке №10А с номером А 496 СТ на остановке «Строительная-Горгаз».

- В транспорте ехала моя мама, она предъявила удостоверение ветерана труда, хотела оплатить поездку проездным билетом. Кондуктор забрала у нее документы, обвинила в мошенничестве, сфотографировала ее на телефон. Моя мама позвонила отцу, попросила вызвать полицию. После этого работник транспорта вернул удостоверение, а проездные — нет. Ее хотели высадить, — делится местная жительница.

Пострадавшая написала заявление в полицию, а по приезде домой ей стало плохо с сердцем. «Скорая помощь» отвезла пенсионерку в городскую клиническую больницу, где впоследствии был поставлен диагноз «Инфаркт».

Так, по данным на 7 февраля, женщине проводят интенсивную терапию, она нуждается в операции на сердце.

Горожанка призывает очевидцев откликнуться на публикацию.

В комментариях под записью балаковцы сошлись во мнении, что за такие инциденты нужно отвечать в суде, рассказали, как кондукторы выгоняют из транспорта детей и стариков.

Кирилл Догваль предложил ставить валидаторы, чтобы избежать таких ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU