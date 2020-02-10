2020-02-10T12:38:16+03:00
Происшествия

Очевидцы в Балакове: автобусные зайцы угрожали водителю и хватались за нож

Утром местные жители обнаружили бутылку в лобовом стекле своей машины
Дарья Вострикова
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Балаковец Данил Подолякин рассказал в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» об автобусных зайцев.

Местный житель сообщил: 7 февраля примерно с 18:00 до 18:30 водитель маршрута №10 в первом микрорайоне выгнал компанию парней, которые не хотели платить за проезд.

Те начали дерзить, приглашая мужчину выйти из автобуса.

Потом местные жители подошли к ним и объяснили недопустимость такого поведения.

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- В итоге они начали хвататься за нож, мы пошли к машине, чтобы отпугнуть их монтажкой. Ребята скрылись на автобусе №21. Утром мы обнаружили, что в заднем лобовом стекле машины торчит бутылка. Парни грозились отомстить нам, поэтому мы считаем, что это сделали именно они, — рассказал мужчина.

Приметы «зайцев»: один был ростом 175-180 см, второй 160-165 см, а третий 150-155.

Данил Подолякин просит свидетелей инцидента откликнуться.

В комментариях под записью местные жители отметили ужасное воспитание ребят и удивились, почему они ходят по улицам с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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