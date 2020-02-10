«Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:49:54+03:00

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В «Единой России» разработан законопроект, который будет аналогично действующим нормам закона о торговле для торговых сетей регулировать деятельность аптек и аптечных сетей. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, говоря о предлагаемых поправках, отметил, что сегодня аптечная отрасль не урегулирована в достаточной мере: «Если мы знаем, что в отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, то подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей».

Согласно законопроекту, в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предлагается, в частности, внести понятие аптечной сети и ограничить количество входящих в нее организаций, разделить аптеки коммерческие с некоммерческими, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, разрешить ФАПам торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также ввести понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую и удаленную местность.

Помимо этого, в «Единой России» предлагают обязать аптеки в заявительном порядке раз в квартал регистрировать цены на все лекарства. По словам Исаева, регулирующая этот вопрос поправка может быть внесена ко второму чтению документа. Согласно ей, государство не будет устанавливать цены на лекарства, этим будут заниматься реализующие их организации. Исаев отметил, что аналогичная мера в настоящее время действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (цены на эти препараты ежегодно регистрируются производителями, которые в течение 12 месяцев поднять их не имеют права).

Своим комментарием по данному вопросу поделился председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

- Проблему повышения цен на лекарственные препараты и маски в связи с сообщением о вспышке коронавирусной инфекции обозначил президент Российской Федерации Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил трем комитетам Госдумы разобраться с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски. На сегодняшний день в связи с регулированием государством стоимости жизненно необходимых и важных лекарственных средств, разброс цен гораздо меньше, чем на остальную номенклатуру препаратов, цены на которые определяются аптечными организациями самостоятельно. К нам неоднократно обращались жители, в основном пожилого возраста, которые жалуются на значительную разницу стоимости лекарств в аптечных сетях, в связи с чем им приходится ездить в аптеки в другой конец города, где лекарственные препараты значительно дешевле, при этом не у каждого имеется такая возможность. Регистрация цен на препараты позволит устранить вспышки повышения цен, в том числе и в связи с востребованностью определенных препаратов при росте тех или иных заболеваний, ведь очень важно, чтобы в такие периоды препараты были доступны для населения. Принятие данного законопроекта позволит уйти от личностного подхода, что обеспечит единство в формировании цен и позволит создать условия, при которых лекарственные средства будут доступны для населения и выгодны для реализации, — подчеркнул Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU