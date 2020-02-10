Карантин в школах Саратова: Уточнения по срокам

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:20:03+03:00

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Как сообщили в правительстве Саратовской области, карантин в школах Саратова продлиться с 10 по 16 февраля включительно. Вопрос начала занятий 17 февраля обсудят заранее и решение будет принято в пятницу14 февраля.

Напомним, в Саратове с 10 по 16 февраля приостанавливаются занятия также в учреждениях дополнительного образования, учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и ВУЗах.

В Энгельсском районе и самом Энгельсе как уже сообщала «КП-Саратов» занятия отменены до понедельника, 17 февраля, включительно.

- Решение по отмене занятий в каждом районе области принимается специалистами Роспотребнадзора отдельно. Сообщения о приостановке занятий в других районах области будут размещаться на сайтах районных администраций по мере их принятия, - сообщили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU