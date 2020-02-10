Саратовская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по доступности бензина

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:58:22+03:00

Всему виной низкая средняя зарплата - на нее можно купить менее 600 литров топлива

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РИА Рейтинг опубликовало результаты мониторинга цен на бензин АИ-92 в регионах страны и сравнила их со средней зарплатой в каждом из них. В результате получился рейтинг регионов по доступности бензина.

Саратовская область оказалась на дне таблицы – 78 место из 85 регионов.

При средней цене бензина АИ-92 на местных заправках в 42,54 рубля, на среднюю зарплату можно купить 575 литров

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2020 года можно купить на Крайнем Севере (Ямало-Ненецкий АО – 2091 литров), в Москве (1886 литров) и Санкт-Петербурге (1274), меньше всего — в республиках Северного Кавказа (Карачаево-Черкесская Республика – 525 литров).

ИСТОЧНИК KP.RU