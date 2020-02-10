2020-02-10T11:56:38+03:00
Происшествия

Женщина зарезала сожителя в Саратове двумя ударами ножа

Подозреваемая арестована
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове арестовали 25-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ей инкриминируют убийство 28-летнего мужчины.

По версии следствия, в ночь на 8 февраля сожители поссорились в квартире дома на улице Весенняя. Женщина дважды ударила мужчину ножом в грудь и спину. От травм тот скончался на месте.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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