Женщина зарезала сожителя в Саратове двумя ударами ножа
Подозреваемая арестована
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове арестовали 25-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ей инкриминируют убийство 28-летнего мужчины.
По версии следствия, в ночь на 8 февраля сожители поссорились в квартире дома на улице Весенняя. Женщина дважды ударила мужчину ножом в грудь и спину. От травм тот скончался на месте.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU