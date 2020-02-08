В квартире на Весенней найден труп с ножевыми ранениями
Возбуждено уголовное дело
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В Саратове в ночь на субботу 8 февраля было найдено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был обнаружено в квартире дома на улице Весенняя Волжского района.
На теле погибшего имелись ножевые ранения на груди и спине. Установлена личность – им оказался 28-летний мужчина.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи восстанавливают картину произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU