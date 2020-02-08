В квартире на Весенней найден труп с ножевыми ранениями

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:45:32+03:00

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В Саратове в ночь на субботу 8 февраля было найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был обнаружено в квартире дома на улице Весенняя Волжского района.

На теле погибшего имелись ножевые ранения на груди и спине. Установлена личность – им оказался 28-летний мужчина.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи восстанавливают картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU