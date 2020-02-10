2020-02-10T11:28:43+03:00
Общество

Карантин в школах Саратова и Энгельса продлен до 17 февраля

В Энгельсе собираются принять аналогичное решение
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По информации от источников в администрации Саратова, карантин в школах города продлен еще на неделю, до 17 февраля.

Официальное решение будет опубликовано сегодня, во второй половине дня.

Уровень заболеваемости пока высок.

В Энгельсе склоняются к такому же продлению карантина, окончательно это решение утвердят после 13.00.

UPD. В Энгельсе карантин также продлен до 17 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, остаются полностью закрыты школы в четырех городах (Саратов, Аткарск, Пугачев и Петровск) и 15 районах (Александрово-Гайский, Балашовский, Балаковский, Энгельсский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Краснокутский, Духовницкий, Лысогорский, Питерский, Новоузенский, Новобурасский, Ртищевский, Саратовский)

На время карантина дети продолжают обучаться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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