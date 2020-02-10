2020-02-10T12:34:49+03:00
Общество

Саратовцы боятся обрушения дома на Молодежном проезде

Лестница уже отходит от стены
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 февраля, пользователь соцсети «ВКонтакте» Екатерина Андрюнина пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» на рушащийся первый подъезд на Молодежном проезде, 5.

Гражданка отметила ужасные трещины, рассказала о лестнице, которая отходит от стены. По ее замерам, в некоторых местах конструкция отступает на 4 см. Свои наблюдения горожанка запечатлела на камеру и опубликовала вместе с записью.

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По ее словам, местным жителям уже страшно ходить, ведь часть дома отрывается.

Женщина посетовала на не решение проблемы и выразила недоумение: неужели придется ждать падения кирпичей?

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В комментариях под записью саратовцы посочувствовали жильцам дома на Молодежном проезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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