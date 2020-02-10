Саратовцы боятся обрушения дома на Молодежном проезде
Сегодня, 10 февраля, пользователь соцсети «ВКонтакте» Екатерина Андрюнина пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» на рушащийся первый подъезд на Молодежном проезде, 5.
Гражданка отметила ужасные трещины, рассказала о лестнице, которая отходит от стены. По ее замерам, в некоторых местах конструкция отступает на 4 см. Свои наблюдения горожанка запечатлела на камеру и опубликовала вместе с записью.
.
По ее словам, местным жителям уже страшно ходить, ведь часть дома отрывается.
Женщина посетовала на не решение проблемы и выразила недоумение: неужели придется ждать падения кирпичей?
.
В комментариях под записью саратовцы посочувствовали жильцам дома на Молодежном проезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Саратовцы боятся обрушения дома на Огородной
Здание угрожает упасть
ИСТОЧНИК KP.RU