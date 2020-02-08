2020-02-08T12:09:00+03:00
Общество

Саратовцы боятся обрушения дома на Огородной

Здание угрожает упасть
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 февраля, жительница Саратова Марина Куликова выразила свои опасения насчет обрушения дома на Огородной улице,172, в паблике «Заводской Online» соцсети «ВКонтакте».

- Куда надо написать, чтобы наконец снесли эти страшные и опасные развалины? В СМИ пишут, что еще в октябре здание исключили из списка объектов культурного наследия, — написала горожанка.

Она выразила свои опасения насчет того, что дом «того и гляди, обвалиться на прохожих».

- Еще и воду от таких зданий не отключают. Что Огородная, что Миллеровская, что Большая Динамовская. Пока по улице не потечет,никто не отключает, — написала в комментариях Елена Александрова.

Местные жители сошлись во мнении, что ситуация ужасна, но вариантов ее решения ни у кого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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