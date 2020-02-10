"Автодор" проиграл в Польше команде "Зелена Гура"
Баскетбольный "Автодор" сегодня поздно ночью по саратовскому времени проиграл на выезде польской команде "Зелена Гура" в рамках Лиги ВТБ.
Матч завершился со счетом 98:91 в пользу хозяев. Его исход решился в третьей четверти, которую "Автодор" проиграл с разницей в 11 очков.
Самым результативным в саратовской команде стал центровой Мухаммаду Жайте, набравший 18 очков.
Это уже седьмой матч проигранный подряд саратовским клубом и перое поражение с участием нового главного тренера Дональдаса Кайриса.
"Автодор" продолжает оставаться на предпоследней строчке в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU