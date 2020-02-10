2020-02-10T07:44:28+03:00
Спорт

"Автодор" проиграл в Польше команде "Зелена Гура"

Это седьмое поражение саратовской команды подряд
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Баскетбольный "Автодор" сегодня поздно ночью по саратовскому времени проиграл на выезде польской команде "Зелена Гура" в рамках Лиги ВТБ.

Матч завершился со счетом 98:91 в пользу хозяев. Его исход решился в третьей четверти, которую "Автодор" проиграл с разницей в 11 очков.

Самым результативным в саратовской команде стал центровой Мухаммаду Жайте, набравший 18 очков.

Это уже седьмой матч проигранный подряд саратовским клубом и перое поражение с участием нового главного тренера Дональдаса Кайриса.

"Автодор" продолжает оставаться на предпоследней строчке в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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