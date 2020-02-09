"СГАУ-Саратов" досрочно обеспечил себе место в плей-офф Чемпионата России

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:26:27+03:00

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Задолго до окончания предварительного этапа гандболисты "СГАУ-Саратов" обеспечили себе место в плей-офф и продолжают борьбу за медали чемпионата.

Победа в матче против гандболистов челябинского "Динамо" была важна для "СГАУ-Саратов" с точки зрения турнирных раскладов на финише предварительного этапа. Теперь можно отмести даже теоретические варианты того, что наша команда останется вне раунда плей-офф. Победа над челябинской командой со счётом 28:22 максимально приблизило "аграриев" к выполнению поставленной задачи.

Следующий матч наша команда проведёт 15 февраля на домашней площадке. Соперник - волгоградский "Каустик". Начало матча в 17-00 по саратовскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU